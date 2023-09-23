Ромащенко прокомментировал поражение «Ахмата» в матче РПЛ с «Балтикой»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко поделился мнением о поражении команды в матче 9-го тура чемпионата России от «Балтики» (0:1).

Калининградский клуб заработал три очка благодаря автоголу грозненцев.

«Мы неплохо начали. Делали всё то, что задумывали. Были прекрасные моменты, чтобы поразить ворота соперника. Чересчур легко создавали моменты и после этого начали упускать нить игры. Потому что начали терять разум. И всё закончилось тем, чем закончилось. Мы сделали большой подарок футбольному клубу «Балтика», — приводит слова Ромащенко «Матч ТВ».

«Балтика» набрала семь очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» идёт на десятой строчке, имея в своём активе 11 очков.

30 сентября калининградцы отправятся в гости к ЦСКА, а команда Ромащенко 1 октября дома сыграет с «Динамо».