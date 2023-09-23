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В «Венеции» высказались о возможном уходе Дениса Черышева из клуба

Россиянин выступает за итальянскую команду с прошлого года.
23 сентября 2023 20:16
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин поделился мнением о будущем полузащитника Дениса Черышева в клубе.

«Контракт Дениса Черышева действует до лета следующего года, но никто не знает, что может случиться в январе. Мы следим за ситуацией, но пока конкретных предложений по россиянину нет. Посмотрим, как всё изменится в будущем, только начало сезона — команда провела шесть матчей», — приводит слова Брендолина Sport24.ru.

Черышев перешёл в «Венецию» на правах свободного агента в августе 2022 года. С тех пор за клуб Серии В он сыграл 28 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

источник: Sport24.ru
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