Тренер «Реала» Анчелотти заявил, что Винисиус восстановился от травмы перед матчем с «Атлетико»

Главный тренер Карло Анчелотти сообщил, что форвард команды Винисиус Жуниор полностью восстановился от повреждения и тренировался с основным составом клуба в преддверии матча 6-го тура Ла Лиги с «Атлетико».

Бразильский игрок из-за травмы не выходил на поле около месяца.

«Винисиус тренировался с командой, он в хорошей форме, его травма забыта. Он будет в составе, и завтра я решу, какую роль он будет играть. Он тренировался вчера и сегодня, потому что риск был нулевой. Если мы поймём, что завтра риск составит 1%, он не будет играть», — приводит слова итальянского специалиста Marca.

Очная встреча «Атлетико» и «Реала» в рамках чемпионата Испании пройдёт завтра, 24 сентября, на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.