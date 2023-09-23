ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тренер «Реала» Анчелотти заявил, что Винисиус восстановился от травмы перед матчем с «Атлетико»

Мадридское дерби состоится в воскресенье, 24 сентября.
23 сентября 2023 20:29
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер Карло Анчелотти сообщил, что форвард команды Винисиус Жуниор полностью восстановился от повреждения и тренировался с основным составом клуба в преддверии матча 6-го тура Ла Лиги с «Атлетико».

Бразильский игрок из-за травмы не выходил на поле около месяца.

«Винисиус тренировался с командой, он в хорошей форме, его травма забыта. Он будет в составе, и завтра я решу, какую роль он будет играть. Он тренировался вчера и сегодня, потому что риск был нулевой. Если мы поймём, что завтра риск составит 1%, он не будет играть», — приводит слова итальянского специалиста Marca.

Очная встреча «Атлетико» и «Реала» в рамках чемпионата Испании пройдёт завтра, 24 сентября, на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

источник: Marca
«Барселона» вырвала победу у «Сельты», забив три гола за 8 минут
Сине-гранатовые отыгрались и вышли вперёд в концовке второго тайма.
23.09.2023 21:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Футболист «Спартака» Литвинов рассказал, когда он сможет помочь команде
Игрок остался в запасе на матче с «Динамо».
23.09.2023 21:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Форвард «Спартака» Бонгонда признан лучшим игроком матча с «Динамо»
Забитый мяч конголезского игрока принёс красно-белым победу в московском дерби.
23.09.2023 21:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ювентус» уступил «Сассуоло» в матче Серии А
«Ювентус» уступил «Сассуоло» в матче Серии А
Встреча прошла в Турине.
23.09.2023 21:09
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гол Бонгонда принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в домашнем матче РПЛ
Гол Бонгонда принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в домашнем матче РПЛ
Красно-белые обошли своего соперника в турнирной таблице.
23.09.2023 20:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Классен рассказал, почему пропускает матч с «Динамо»
В эти минуты проходит игра.
23.09.2023 20:37
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Венеции» высказались о возможном уходе Дениса Черышева из клуба
Россиянин выступает за итальянскую команду с прошлого года.
23.09.2023 20:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.