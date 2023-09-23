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Гол Бонгонда принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в домашнем матче РПЛ

Красно-белые обошли своего соперника в турнирной таблице.
Гол Бонгонда принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в домашнем матче РПЛ
23 сентября 2023 20:58
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

«Спартак» на своём поле минимально обыграл «Динамо» в матче 9-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Нападающий красно-белых Тео Бонгонда забил гол в ворота соперника на 7-й минуте и тем самым принёс своей команде победу.

Таким образом, «Спартак» набирает 16 очков и поднимается на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опускается на пятую позицию, имея в своём активе 15 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на выезде с «Крыльями Советов» (1 октября), бело-голубые в тот же день отправятся в гости к «Ахмату».

РПЛ.

9-й тур.

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: Бонгонда, 7.

источник: «Советский спорт»
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