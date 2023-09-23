«Ювентус» уступил «Сассуоло» в матче Серии А

«Сассуоло» дома обыграл «Ювентус» в матче 5-го тура серии А — 4:2.

Счет на 12-й минуте встречи открыл полузащитник черно-зеленых Арман Лорьенте. Также у хозяев отличились Доменико Берарди (41-я и 90+5-я минуты) и Андреа Пинамонти (82-я минута). У гостей голы забили Матиас Винья на 21-й минуте игры и Федерико Кьеза — на 78-й минуте.

После этого матча «Ювентус» опустился на 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии (10 очков). «Сассуоло» идет на 11-й позиции (6 очков).