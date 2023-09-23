«Барселона» вырвала победу у «Сельты», забив три гола за 8 минут

Футболисты «Барселоны» дома одержали волевую победу над «Сельтой» в рамках 6-го тура чемпионата Испании.

Очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Хави.

За гостевую команду забитыми мячами отметились Йёрген Ларсен (19-я минута) и Анастасиос Дувикас (76). В составе каталонского клуба дубль оформил Роберт Левандовски (81, 85), гол на свой счёт записал Жоау Канселу (89).

Таким образом, «Барселона» набирает 16 очков и поднимается на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Сельта» находится на 17-й строчке, имея в своём активе четыре очка.

Ла Лига.

6-й тур.

«Барселона» – «Сельта» – 3:2 (0:1)

Голы: Левандовски, 81, 85. Канселу, 89 – Ларсен, 19. Дувикас, 76.