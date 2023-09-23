ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Личка назвал причины поражения «Динамо» от «Спартака» в 9-м туре РПЛ

Московское дерби завершилось со счётом 1:0 в пользу красно-белых.
23 сентября 2023 21:59
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему его команда потерпела поражение от «Спартака» (0:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

«Недоволен результатом, могли сегодня забрать очко. Разговаривал с ребятами накануне, ждали от «Спартака» быстрых контратак, но случилась ошибка. Во втором тайме что‑то получалось, были хорошие моменты. Увы, реализация подводит в четырех последних матчах. Можем забить много, но не забиваем. Атака не работает как надо. Не Смолов или Тюкавин, а вообще атака. Поэтому проиграли, хотя ничью заслужили», — приводит слова чешского специалиста «Матч ТВ».

В настоящий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после девяти проведённых матчей. «Динамо» находится на пятой строчке с 15 баллами в активе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Неймар и Винисиус получили вызов в сборную Бразилии на ближайшие матчи отбора к ЧМ
Игры национальных команд пройдут в октябре.
23.09.2023 23:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Игрок «Спартака» Зиньковский оценил выступление команды на старте сезона-2023/2024
Сегодня, 23 сентября, красно-белые обыграли «Динамо» в РПЛ.
23.09.2023 22:52
Футбол
автор: Никита Плохих
Антон Зиньковский: надеюсь на вызов в сборную, хочу проявить себя в матче с Камеруном
Спартаковец высказался о возможном товарищеском матче.
23.09.2023 22:43
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Зиньковский оценил игру голкипера «Спартака» Максименко в матче с «Динамо»
Российский вратарь вышел во втором тайме, заменив Александра Селихова.
23.09.2023 22:39
Футбол
автор: Никита Плохих
Соболев объяснил, за счёт чего «Спартак» одержал три победы подряд в РПЛ
Сегодня красно-белые одолели «Динамо».
23.09.2023 22:27
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Форвард «Спартака» Соболев прокомментировал предстоящий матч сборной России с Камеруном
Встреча национальных команд запланирована на 12 октября.
23.09.2023 22:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Абаскаль оценил победу «Спартака» в матче РПЛ с «Динамо»
Красно-белые одолели соперника благодаря голу Тео Бонгонда.
23.09.2023 22:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.