Личка назвал причины поражения «Динамо» от «Спартака» в 9-м туре РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему его команда потерпела поражение от «Спартака» (0:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

«Недоволен результатом, могли сегодня забрать очко. Разговаривал с ребятами накануне, ждали от «Спартака» быстрых контратак, но случилась ошибка. Во втором тайме что‑то получалось, были хорошие моменты. Увы, реализация подводит в четырех последних матчах. Можем забить много, но не забиваем. Атака не работает как надо. Не Смолов или Тюкавин, а вообще атака. Поэтому проиграли, хотя ничью заслужили», — приводит слова чешского специалиста «Матч ТВ».

В настоящий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после девяти проведённых матчей. «Динамо» находится на пятой строчке с 15 баллами в активе.