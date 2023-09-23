Абаскаль оценил победу «Спартака» в матче РПЛ с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о победе команды над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России.

«Важная победа. Могли забивать еще, в первом тайме имели 3–4 хороших момента. Соперник бил издали, не надо было ему позволять. Но и после перерыва мы выглядели остро, не хватало точности. Рад обыграть сильное и качественное «Динамо». Доволен, что не пропустили, это говорит о реакции команды на серию относительных неудач», — приводит слова испанского специалиста «Матч ТВ».

В настоящий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после девяти проведённых матчей. «Динамо» находится на пятой строчке с 15 баллами в активе.