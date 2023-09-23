Форвард «Спартака» Соболев прокомментировал предстоящий матч сборной России с Камеруном

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил сборную Камеруна как потенциального соперника национальной команды России.

Ранее глава РФС Александр Дюков сообщил, что сборные должны провести товарищеский матч 12 октября в России.

«Камерун — хорошая команда. На чемпионате мира смотрел за ними. Мощная и хорошая команда. Думаю, и мы дадим бой, и они захотят выиграть у нас. Будет хорошая игра», — приводит слова 26-летнего футболиста «Чемпионат».

В сентябре 2023 года сборная России провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а другим составом подопечные Валерия Карпина встретились с национальной командой Катара (1:1).

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.