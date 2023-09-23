Соболев объяснил, за счёт чего «Спартак» одержал три победы подряд в РПЛ

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после матча с «Динамо» (1:0) в 9-м туре РПЛ.

«Три победные игры «на ноль», хорошие результаты. До этого было три поражения. Наверное, что-то поменяли и начали играть иначе. Но сегодня у «Динамо» тоже были моменты, поэтому встреча могла завершиться с более крупным счётом.

Не могу уверенно сказать, что «Спартак» преодолел кризис. Сейчас мы не показываем суперигру. Просто выиграли три матча, идём дальше», - цитирует Соболева ТАСС.

Теперь в активе красно-белых 16 очков и четвёртая строчка в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (15) располагается на пятом месте.