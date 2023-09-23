Зиньковский оценил игру голкипера «Спартака» Максименко в матче с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о выступлении голкипера Александра Максименко в матче 9-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0).

25-летний футболист вышел на замену во втором тайме в связи с тем, что основной вратарь красно-белых Александр Селихов получил повреждение.

«Да, Макси выручил нас в многих моментах, в трёх-пяти, помог команде, как и все ребята, спасибо ему большое. Наверное, лучший игрок матча сегодня, наравне с Тео», – заявил Зиньковский в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

В настоящий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после девяти проведённых матчей. «Динамо» находится на пятой строчке с 15 баллами в активе.