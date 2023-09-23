Антон Зиньковский: надеюсь на вызов в сборную, хочу проявить себя в матче с Камеруном

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Камеруна. Встреча запланирована на 12 октября.

«Хороший соперник, особенно приятно, что сыграем дома. В Москве, как я понимаю, матч будет. Надеюсь, что проявляю себя, тренерский штаб вызовет и смогу сыграть», - рассказал Зиньковский журналисту «Советского спорта» Никите Плохих.

Напомним, команды провели две очные встречи за всю историю. В 1994 году на чемпионате мира россияне разгромили Камерун – 6:1. В 2011 году в товарищеском матче национальные команды не выявили победителя – 0:0.