Игрок «Спартака» Зиньковский оценил выступление команды на старте сезона-2023/2024

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский считает, что в московском клубе не было кризиса на старте сезона-2023/2024.

«Не было кризиса, это точно. Просто стечение обстоятельств. Была не самая лучшая полоса, теперь хорошая. Пока результаты нельзя оценивать, еще очень много игр впереди. И в кубке, и чемпионате», – сообщил 27-летний футболист в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

В субботу, 23 сентября, подопечные Гильермо Абаскаля одержали победу над «Динамо» со счётом 1:0 в матче 9-го тура чемпионата России.

После девяти проведённых матчей «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.