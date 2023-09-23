ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Игрок «Спартака» Зиньковский оценил выступление команды на старте сезона-2023/2024

Сегодня, 23 сентября, красно-белые обыграли «Динамо» в РПЛ.
23 сентября 2023 22:52
автор: Никита Плохих, Глеб Шевяков

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский считает, что в московском клубе не было кризиса на старте сезона-2023/2024.

«Не было кризиса, это точно. Просто стечение обстоятельств. Была не самая лучшая полоса, теперь хорошая. Пока результаты нельзя оценивать, еще очень много игр впереди. И в кубке, и чемпионате», – сообщил 27-летний футболист в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

В субботу, 23 сентября, подопечные Гильермо Абаскаля одержали победу над «Динамо» со счётом 1:0 в матче 9-го тура чемпионата России.

После девяти проведённых матчей «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

источник: «Советский спорт»
Неймар и Винисиус получили вызов в сборную Бразилии на ближайшие матчи отбора к ЧМ
Игры национальных команд пройдут в октябре.
23.09.2023 23:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Антон Зиньковский: надеюсь на вызов в сборную, хочу проявить себя в матче с Камеруном
Спартаковец высказался о возможном товарищеском матче.
23.09.2023 22:43
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Зиньковский оценил игру голкипера «Спартака» Максименко в матче с «Динамо»
Российский вратарь вышел во втором тайме, заменив Александра Селихова.
23.09.2023 22:39
Футбол
автор: Никита Плохих
Соболев объяснил, за счёт чего «Спартак» одержал три победы подряд в РПЛ
Сегодня красно-белые одолели «Динамо».
23.09.2023 22:27
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Форвард «Спартака» Соболев прокомментировал предстоящий матч сборной России с Камеруном
Встреча национальных команд запланирована на 12 октября.
23.09.2023 22:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Абаскаль оценил победу «Спартака» в матче РПЛ с «Динамо»
Красно-белые одолели соперника благодаря голу Тео Бонгонда.
23.09.2023 22:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Личка назвал причины поражения «Динамо» от «Спартака» в 9-м туре РПЛ
Московское дерби завершилось со счётом 1:0 в пользу красно-белых.
23.09.2023 21:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.