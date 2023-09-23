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Неймар и Винисиус получили вызов в сборную Бразилии на ближайшие матчи отбора к ЧМ

Игры национальных команд пройдут в октябре.
23 сентября 2023 23:11
автор: Глеб Шевяков

Тренерский штаб национальной команды Бразиии определился с составом сборной на октябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2026. Об этом сообщает пресс-служба бразильской конфедерации футбола.

В бразильскую сборную были вызваны 23 игрока:

Вратари: Алисон, Лукас Перри, Эдерсон.

Защитники: Данило, Вандерсон, Каю Энрике, Ренан Лоди, Бремер, Габриэл Магальянс, Маркиньос, Нино.

Полузащитники: Андре Триндаде, Бруно Гимарайнс, Каземиро, Жерсон, Рафаэль Вейга.

Нападающие: Габриэл Жезус, Рафинья, Матеус Кунья, Неймар, Ришарлисон, Родриго, Винисиус Жуниор.

13 октября подопечные Фернандо Диниза сыграют против сборной Венесуэлы, а 18-го числа того же месяца встрется с национальной командой Уругвая.

источник: Бразильская конфедерация футбола
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