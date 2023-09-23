Созин задал главный вопрос Абаскалю после победы «Спартака» над «Динамо»

Футбольный эксперт Андрей Созин после победы «Спартака» над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России задался вопросом, почему главный тренер команды победителей Гильермо Абаскаль отказывается выпускать на поле защитника Руслана Литвинова.

«К Абаскалю всё ещё есть главный вопрос: где Литвинов? На любом месте может сыграть, один из самых ярких молодых игроков прошлого сезона. Если это травма, то что это за травма, что он две недели не выходит на поле? А если это тренерская обида, то дело плохо. Такой футболист должен играть», — приводит слова эксперта «Чемпионат».

Литвинов является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне в составе столичного клуба он сыграл шесть матчей и отдал одну результативную передачу.