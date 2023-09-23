Владимир Быстров: есть ощущение, что Джикия потерял место в «Спартаке»

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о месте защитника Георгия Джикии в составе «Спартака». Встречу с «Динамо» (1:0) в 9-м туре РПЛ 29-летний футболист провёл на скамейке.

«Есть ли ощущение, что Джикия не скоро появится в стартовом составе «Спартака»? Да.

Бабич лучше, а Дуарте вообще неприкасаемый у Абаскаля. Поэтому я думаю, что Джикия потерял место в «Спартаке», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Джикия выступает за красно-белых с 2017 года. За это время он помог московскому клубу выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

В нынешнем сезоне Георгий провёл 8 матчей и не отметился результативными действиями.