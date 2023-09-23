Александр Мостовой: ничья была бы справедливее, но подфартило «Спартаку»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил победу «Спартака» над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура Российской премьер-лиги.

«Равная игра, возможности были у обеих команд. Ничья была бы справедливее. Я предполагал, что счёт будет 1:1, но подфартило «Спартаку». Выделил бы Бонгонда, который принял и убежал. Ещё отмечу Максименко, вышел и выручил в нескольких ключевых моментах. Когда все кричали, что «Спартак» опять всем проигрывает, я сказал, что сейчас две выиграют и будут в тройке снова. Так и произошло», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

В настоящее время «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после девяти проведённых матчей. «Динамо» находится на пятой строчке с 15 баллами в активе.