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Гол Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» минимально обыграть «Бёрнли»

У команды Компани дела совершенно не ладятся.
Гол Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» минимально обыграть «Бёрнли»
23 сентября 2023 23:56
автор: Тимур Пацюк
автор фото: Getty Images

Сегодня, 23 сентября, на стадионе «Тёрф Мур» состоялся матч 6-го тура английской Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед». Подопечные Венсана Компани потерпели поражение – 0:1.

Единственный гол был забит на 45-й минуте. Джонни Эванс навесил из глубины поля в штрафную. Там Бруну Фернандеш на скорости выскочил из-за спин защитников и технично пробил с полулёта в дальний нижний угол ворот.

Теперь в активе «Манчестер Юнайтед» 9 очков и восьмое место в турнирной таблице. «Бёрнли» после возвращения в АПЛ не одержал ни одной победы. У команды Компани лишь 1 балл и предпоследняя, 19-я строчка.

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