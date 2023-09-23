Гол Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» минимально обыграть «Бёрнли»

Сегодня, 23 сентября, на стадионе «Тёрф Мур» состоялся матч 6-го тура английской Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед». Подопечные Венсана Компани потерпели поражение – 0:1.

Единственный гол был забит на 45-й минуте. Джонни Эванс навесил из глубины поля в штрафную. Там Бруну Фернандеш на скорости выскочил из-за спин защитников и технично пробил с полулёта в дальний нижний угол ворот.

Теперь в активе «Манчестер Юнайтед» 9 очков и восьмое место в турнирной таблице. «Бёрнли» после возвращения в АПЛ не одержал ни одной победы. У команды Компани лишь 1 балл и предпоследняя, 19-я строчка.