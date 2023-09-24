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Лев Лещенко: на стадионе «Спартака» недоброжелательная атмосфера и злоба

Сегодня бело-голубые уступили команде Абаскаля.
24 сентября 2023 00:02
автор: Тимур Пацюк

Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко подвёл итоги матча 9-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком» (0:1). Встреча состоялась на «Открытие Банк Арене».

«Психологически сложно играть на таком стадионе. Недоброжелательная атмосфера здесь. Это всё спартаковские фанаты? Конечно. Когда болельщики «Динамо» кричат «ЦСКА!», а болельщики ЦСКА — «Динамо!» — вот это я понимаю. А здесь они запугивают. Доброжелательность должна быть. Это не соревнования, а злоба какая-то», — цитирует Лещенко «РБ-Спорт».

Также артист спрогнозировал, что «Динамо» будет довольствоваться лишь местом в середине таблицы по итогам сезона и не сумеет ввязаться в борьбу за медали.

источник: «РБ-Спорт»
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