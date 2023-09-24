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УЕФА раскритиковали за разрешение «Црвене Звезде» рекламировать «Газпром» в Лиге чемпионов

Сербский клуб имеет спонсорский контракт с российской компанией.
24 сентября 2023 08:37
автор: Виталий Стопин

Активисты Fossil Free Football выступили с критикой УЕФА за то, что организация разрешает «Црвене Звезде» выступать в Лиге чемпионов в футболках с логотипом их генерального спонсора — российской нефтегазовой компании «Газпром».

«После начала специальной военной операции (формулировка изменена в соответствии с требованиями Роскомнадзора. — Прим. „Совспорта“) на Украине УЕФА был вынужден разорвать спонсорский контракт с российской государственной нефтегазовой компанией „Газпром“.

Но в 2023 году „Газпром“ вернулся в Лигу чемпионов из-за спонсорского соглашения с „Црвеной Звездой“. Эта компания не только одна из крупнейших загрязнителей в мире, но и её доходы непосредственно используются для оплаты действий России на Украине.

УЕФА обязан привести свои правила по рекламе в соответствие с публичными обещаниями. Футбол может сделать то, что спорт сделал с табаком — запретить рекламу продуктов, которые вредят здоровью болельщиков и спортсменов», — приводит текст заявления активистов The Athletic.

«Црвена Звезда» волей жребия попала с «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг» и «Янг Бойз». В матче 1-го тура группового этапа турнира сербский клуб уступил в гостях «Сити» со счётом 1:3.

источник: The Athletic
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