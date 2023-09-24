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Зиньковский поблагодарил вратарей «Спартака» за победу в матче с «Динамо»

Ворота красно-белых в столичном дерби защищали сразу два голкипера.
24 сентября 2023 08:43

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился эмоциями после победы над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ. Отдельно он выделил игру вратарей красно-белых.

«Концовка матча с „Динамо“? Казалось, что в обороне у нас было всё было нормально. Пару моментов, конечно, у соперника были. Максименко сегодня нас даже три раза выручил, Селихов — тоже. Но во втором тайме было несколько подряд моментов.

В итоге так получилось, что Селя в первом тайме спас нас и заменился, а во втором — выручал уже Макси. Они оба нам сильно помогли. Большое спасибо им за это. Болельщиков поздравляю с победой!» — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

«Спартак» в девяти матчах набрал 16 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 15 очками располагается на пятом месте.

источник: Чемпионат.com
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