Президент «Зенита» Медведев объяснил, почему Дзюба не пожал руку Семаку

Президент «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча команд весной этого года.

«Тогда он просто был уставший. В поле смотрел, в пол – никого не видел.

Дзюба будет мотивирован против «Зенита»? Конечно, как он был мотивирован и в «Арсенале», играя против нас, — цитирует Медведева «Чемпионат».

Матч 9-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив» состоится сегодня, 24 сентября, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток Владимира Москалёва прозвучит в 16:30 мск.

Добавим, что в нынешнем сезоне Дзюба провёл 8 матчей, забил 2 гола и дважды ассистировал партнёрам.