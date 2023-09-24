Левандовски стал рекордсменом «Барселоны» в XXI веке

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски установил новый рекорд клуба в XXI веке.

Напомним, что накануне футболист оформил дубль в игре с «Сельтой» (3:2) в 6-м туре чемпионата Испании. Роберт отметился 35 забитыми мячами в первых 50 матчах за «Барселону». Это лучший результат среди футболистов сине-гранатовых в нынешнем веке.

На втором месте располагается Самуэль Это'О. У камерунца 33 гола за 50 матчей.

В текущем сезоне Левандовски уже забил три гола в пяти матчах.