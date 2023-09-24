Глава ФГР Шишкарёв: на фоне еврокубков видна деградация российского футбола

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв после матча 9-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» (1:0) отметил деградацию российского футбола.

«После просмотра Лигу чемпионов и Лиги Европы, игравшихся на этой неделе, мы понимаем, как деградировали российские команды. Конечно, уровень и «Спартака», и «Динамо» сейчас очень низкий. Хорошо, что красно-белые победили, но могли сегодня и пропустить.

Хотелось бы, чтобы общий уровень был выше. Порадовали вратари обеих команд. Александр Соболев безобразный, хоть в моменте с голом и отдал результативную передачу. В том эпизоде ему пятерка, хотя, скорее всего, отдавал передачу на удачу, делал это незряче. Тео Бонгонда забил шикарный мяч, сыграл великолепно. Классика жанра! Сам гол получился замечательный», — цитирует Шишкарёва «РИА Новости Спорт».

«Спартак» в девяти турах набрал 16 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Динамо» с 15 очками идёт на пятом месте.