Полузащитник «Динамо» Чавес отреагировал на поражение в матче со «Спартаком»

Хавбек «Динамо» Луис Чавес высказался относительно игры команды в матче 9-го тура РПЛ) со «Спартаком».

Отметим, что игра на арене красно-белых завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал Тео Бонгонда.

«Мы создаём много моментов, но не можем забить. В итоге пропускаем один – и всё. Мы хотим стать чемпионами, это наша цель. Предстоит длинный путь, есть время, чтобы исправиться. Я надеюсь, мы это сделаем и будем бороться за высокие места», – приводит «Метарейтинг» слова Чавеса.

Подопечные Марцела Лички занимает пятое место в таблице чемпионата России. У «Динамо» 15 очков в активе.