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«Поговорили внутри команды». Бонгонда - о преображении «Спартака» после паузы в чемпионате

Красно-белые одержали три победы подряд, включая Кубок России.
24 сентября 2023 10:13
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Спартака» Тео Бонгонда назвал причину победной серии клуба.

Напомним, что накануне красно-белые нанесли поражение «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ со счётом 1:0. Автором гола стал Тео.

«Мы пoговорили с друг другом внутри кoманды. До этого у нас былa неудачная серия. Но когдa ты играешь за «Спартак» и не побeждаешь — у тебя должны возникать сeрьёзные вопросы к себе. Мы поговорили все вмеcте и начали менять ситуaцию в правильную сторону», — приводит «Чемпионат» слова Бонгонды.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

источник: Чемпионат.com
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