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Быстров обвинил Чавеса в поражении «Динамо» в матче со «Спартаком»

Мексиканец пока не до конца освоился в стане бело-голубых.
24 сентября 2023 10:08
автор: Виталий Стопин

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров обвинил хавбека «Динамо» Луиса Чавеса в поражении «Спартаку» в матче 9-го тура РПЛ. Быстров считает, что именно ошибка мексиканца привела к единственному забитому мячу в этой встрече.

«Чавес привез гол. Мексиканец бежал и рукой махал, а мог сразу включиться в эпизод. Ты же видишь, что твои партнёры по команде страхуют друг друга, ты куда бежишь, кому рукой машешь, если сам должен был включиться? Если бы он в том моменте включился, то без проблем бы догнал Бонгонда. Считаю, что этот гол на его совести, он не имеет права так делать, если это настоящий опорник. Руками они не машут!» — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Луис Чавес перешёл в «Динамо» минувшим летом из мексиканской «Пачуку». Полузащитник является игроком сборной Мексики, принимал участие в ЧМ-2022 в Катаре, где отметился одним забитым мячом.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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