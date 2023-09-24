Валерий Непомнящий: «Сочи» не использует голевые моменты, удача отвернулась от команды

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о матче 9-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Сочи». Самарцы одержали победу - 2:1.

«Крылья» по игре победили и вполне справедливо находятся в лидерах чемпионата. Молодая команда, с удовольствием смотрю их матчи.

Если говорить о кризисе «Сочи», то с ЦСКА они достойно играли, и со «Спартаком» тоже. Другое дело — нет результата. «Сочи» не использует голевые моменты. Так бывает, когда удача отворачивается от команды», - цитирует Непомнящего «РБ-Спорт».

Напомним, в сезоне-2021/2022 «барсы» стали серебряными призёрами чемпионата России. В прошлом розыгрыше РПЛ «Сочи» довольствовался лишь десятым местом. Сейчас команда Точилина с 6 очками располагается на 14-й строчке.