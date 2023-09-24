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Леонид Федун: у «Спартака» практически два состава

Красно-белые летом провели отличную трансферную кампанию.
24 сентября 2023 10:27
автор: Виталий Стопин

Бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун оценил итоги трансферной кампании красно-белых. Также он призвал не придавать значения обсуждению в СМИ частой ротации состава главным тренером Гильермо Абаскалем.

«В СМИ обсуждают частую ротацию состава? «Спартак» ведь всё время обсуждают. Когда говорить не о чем, то начинают обсуждать поваров, врачей... Потому что «Спартак» — это уже новость. Сейчас команда практически имеет два состава. Да, иногда были видны проблемы с определением, кто будет играть. Но сейчас Абаскаль, похоже, определился. Важно не бояться периодически менять Промеса. Думаю, что команда будет идти только вперёд», — заявил Федун «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» накануне, 23 сентября, в домашнем матче 9-го тура РПЛ обыграл «Динамо» (1:0). Красно-белые за девять матчей набрали 16 очков и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре чемпионата страны подопечные Абаскаля 1 октября в Самаре встретятся с «Крыльями Советов».

источник: «Спорт-Экспресс»
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