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Валерий Масалитин: пока рановато давать авансы, что «Краснодар» будет претендентом на чемпионство

Однако «быки» всё ещё в лидерах.
24 сентября 2023 10:53
автор: Тимур Пацюк

Экс-игрок «Спартака» Валерий Масалитин высказался об успехах «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Какие-то свои козыри «быки» уже обозначили. Пока рановато давать какие-то авансы, что «Краснодар» будет претендентом на титул. Давайте дождёмся зимней паузы и посмотрим, как они пройдут этот отрезок. «Краснодар» ведь и раньше выдавал хорошие отрезки, а дальше были серии из ничьих и поражений по 3-5 матчей», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Подопечные Владимира Ивича с 18 очками занимают второе место в турнирной таблице. Столько же баллов у лидирующих «Крыльев Советов», однако самарцы провели на один матч больше.

источник: «Газета.Ru»
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