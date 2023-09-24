Валерий Масалитин: пока рановато давать авансы, что «Краснодар» будет претендентом на чемпионство

Экс-игрок «Спартака» Валерий Масалитин высказался об успехах «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Какие-то свои козыри «быки» уже обозначили. Пока рановато давать какие-то авансы, что «Краснодар» будет претендентом на титул. Давайте дождёмся зимней паузы и посмотрим, как они пройдут этот отрезок. «Краснодар» ведь и раньше выдавал хорошие отрезки, а дальше были серии из ничьих и поражений по 3-5 матчей», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Подопечные Владимира Ивича с 18 очками занимают второе место в турнирной таблице. Столько же баллов у лидирующих «Крыльев Советов», однако самарцы провели на один матч больше.