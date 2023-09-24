В «Динамо» пообещали приложить максимум усилий, чтобы Тюкавин надолго остался в клубе

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном продлении контракта с форвардом Константином Тюкавиным.

«До окончания соглашения «Динамо» с Тюкавиным ещё достаточно времени. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы Константин на долгий период остался игроком своей родной и любимой команды», — цитирует Гафина «РБ-Спорт».

21-летний Тюкавин является воспитанником бело-голубых. К матчам за главную команду он привлекается с 2020 года. За это время Константин провёл за «Динамо» 102 матча, забил 26 мячей и 20 раз ассистировал партнёрам. Его трансферная стоимость составляет 7 миллионов евро.