Тихонов назвал фаворита матча РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом»

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался относительно предстоящего матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив».

Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 16.30 по московскому времени.

«Локомотив» достaточно неожиданно проиграл в прoшлом туре «Оренбургу». Есть определенная нервозность в действиях игрoков, несмотря на их общепризнанный клaсс и уровень. «Зенит» же плотно вошел в колею, лидeры команды оправдывают свой статус, ну и гигантский уже победный опыт Сергея Семака, конечно, не позволяет команде даже в трудные времена терять равновесие. Здесь питерцы определенно фавориты на своем поле», — приводит «Метарейтинг» слова Тихонова.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками. Московская команда набрала 12 баллов, располагаясь на восьмой строчке.