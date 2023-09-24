ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тихонов назвал фаворита матча РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом»

Игра пройдет сегодня на «Газпром Арене».
24 сентября 2023 11:11
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался относительно предстоящего матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив».

Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 16.30 по московскому времени.

«Локомотив» достaточно неожиданно проиграл в прoшлом туре «Оренбургу». Есть определенная нервозность в действиях игрoков, несмотря на их общепризнанный клaсс и уровень. «Зенит» же плотно вошел в колею, лидeры команды оправдывают свой статус, ну и гигантский уже победный опыт Сергея Семака, конечно, не позволяет команде даже в трудные времена терять равновесие. Здесь питерцы определенно фавориты на своем поле», — приводит «Метарейтинг» слова Тихонова.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками. Московская команда набрала 12 баллов, располагаясь на восьмой строчке.

источник: «Метарейтинг»
Поветкин не исключил, что может вернуться в профессиональный бокс
Спортсмен является олимпийским чемпионом 2004 года.
24.09.2023 11:21
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Динамо» пообещали приложить максимум усилий, чтобы Тюкавин надолго остался в клубе
За Константином следят не только клубы РПЛ, но и из Европы.
24.09.2023 10:59
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Валерий Масалитин: пока рановато давать авансы, что «Краснодар» будет претендентом на чемпионство
Однако «быки» всё ещё в лидерах.
24.09.2023 10:53
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Леонид Федун: у «Спартака» практически два состава
Красно-белые летом провели отличную трансферную кампанию.
24.09.2023 10:27
Футбол
автор: Виталий Стопин
Валерий Непомнящий: «Сочи» не использует голевые моменты, удача отвернулась от команды
«Барсы» продолжают падение.
24.09.2023 10:20
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Поговорили внутри команды». Бонгонда - о преображении «Спартака» после паузы в чемпионате
Красно-белые одержали три победы подряд, включая Кубок России.
24.09.2023 10:13
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Быстров обвинил Чавеса в поражении «Динамо» в матче со «Спартаком»
Мексиканец пока не до конца освоился в стане бело-голубых.
24.09.2023 10:08
Футбол
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.