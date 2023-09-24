Поветкин не исключил, что может вернуться в профессиональный бокс

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин высказался относительно возможного возобновления карьеры.

Напомним, что бывший обладатель регулярного пояса WBA и временного титулв WBC в супертяжелом весе объявил о завершении карьеры после реванша с Диллианом Уайтом в марте 2021 года.

«Вернусь ли я в бокс? Трудно сказать. Не знаю. Форму сейчас потихонечку набираю. Если здоровье позволит, то могу вернуться. Но, честно, не могу сказать. Если бы было лет 30 или 35, то можно было бы вернуться, но мне уже не 35», — цитирует Поветкина «Спорт-Экспресс».

За всю карьеру Александр одержал 36 побед, потерпел три поражения и завершил один поединок вничью.