ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мостовой сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал» в Ла Лиге

Мадридское дерби всегда приковывает к себе повышенное внимание.
24 сентября 2023 11:28
автор: Виталий Стопин

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от центрального матча 6-го тура Ла Лиги между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Его слова передаёт ODDS.

«Сегодня я жду жаркого мадридского дерби. Диего Симеоне встряхнет «Атлетико» после фиаско в матче с «Валенсией» в прошлом туре, однако «Реал» сегодня на коне. Посмотрите, какие матчи они умудряются спасать: давят, давят на соперника и в конце обязательно забивают.

У «Атлетико» есть плюс — коллективная игра. У обеих команд есть травмированные, поэтому я не жду высокой результативности. Как мне кажется, матч завершится со счётом 1:1», — рассказал Мостовой.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится сегодня, 24 сентября, на стадионе «Цивитас Метрополитано». Начало встречи состоится 22:00 мск.

«Королевский клуб» после пяти матчей имеет в своём активе 15 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники» за четыре матча набрали 7 очков и идут на восьмом месте.

Полузащитник ПСВ проспал выезд команды на матч чемпионата Нидерландов
Игроку следует внимательнее относиться к своему режиму.
24.09.2023 11:35
Футбол
автор: Виталий Стопин
Поветкин не исключил, что может вернуться в профессиональный бокс
Спортсмен является олимпийским чемпионом 2004 года.
24.09.2023 11:21
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Тихонов назвал фаворита матча РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом»
Игра пройдет сегодня на «Газпром Арене».
24.09.2023 11:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Динамо» пообещали приложить максимум усилий, чтобы Тюкавин надолго остался в клубе
В «Динамо» пообещали приложить максимум усилий, чтобы Тюкавин надолго остался в клубе
За Константином следят не только клубы РПЛ, но и из Европы.
24.09.2023 10:59
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Валерий Масалитин: пока рановато давать авансы, что «Краснодар» будет претендентом на чемпионство
Однако «быки» всё ещё в лидерах.
24.09.2023 10:53
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Леонид Федун: у «Спартака» практически два состава
Красно-белые летом провели отличную трансферную кампанию.
24.09.2023 10:27
Футбол
автор: Виталий Стопин
Валерий Непомнящий: «Сочи» не использует голевые моменты, удача отвернулась от команды
«Барсы» продолжают падение.
24.09.2023 10:20
Футбол
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.