Мостовой сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал» в Ла Лиге

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от центрального матча 6-го тура Ла Лиги между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Его слова передаёт ODDS.

«Сегодня я жду жаркого мадридского дерби. Диего Симеоне встряхнет «Атлетико» после фиаско в матче с «Валенсией» в прошлом туре, однако «Реал» сегодня на коне. Посмотрите, какие матчи они умудряются спасать: давят, давят на соперника и в конце обязательно забивают.

У «Атлетико» есть плюс — коллективная игра. У обеих команд есть травмированные, поэтому я не жду высокой результативности. Как мне кажется, матч завершится со счётом 1:1», — рассказал Мостовой.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится сегодня, 24 сентября, на стадионе «Цивитас Метрополитано». Начало встречи состоится 22:00 мск.

«Королевский клуб» после пяти матчей имеет в своём активе 15 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники» за четыре матча набрали 7 очков и идут на восьмом месте.