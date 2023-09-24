Полузащитник ПСВ проспал выезд команды на матч чемпионата Нидерландов

Полузащитник «Баварии» Малик Тилльман, на сезон-2023/2024 арендованный «ПСВ Эйндховен», не сыграл в матче 5-го тура Эредивизии с «Алмере Сити» по неуважительной причине. Игрок проспал выезд команды на гостевой матч.

Как сообщает Goal.com, Тилльман объяснил своё отсутствие тем, что не услышал сигнал будильника, из-за чего не успел вовремя приехать к стадиону, откуда ПСВ отправлялся на встречу с «Алмере». Футболист связался со своим клубом и попросил разрешения приехать на матч в частном порядке, однако главный тренер Петер Бош отказал 21-летнему полузащитнику.

После матча Бош отметил, что в появлении Тилльмана в матче с «Алмере» не было никакой необходимости. Тренер заявил, что хавбек приступит к тренировкам с командой в самое ближайшее время и не будет отстранён от основного состава ПСВ.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Малик Тилльман принял участие в одном матче и забил один мяч.