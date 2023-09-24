«Он пришёл в уже готовый проект». Почеттино — о бывшем тренере «Челси» Тухеле

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на сравнения с бывшим наставником «аристократов» Томасом Тухелем.

Немецкий специалист тренировал клуб из Лондона с 2021 по 2022 годы. В дебютном сезоне Тухель вместе с «Челси» выиграл Лигу чемпионов.

«Томас пришёл в другой проект, который уже был построен. Мы пришли в проект, в котором менялись принципы руководства. Поэтому сейчас всё иначе: все думаем об одном и том же, но предлагаем разные идеи и философию. Нужно признать, что были и проект, и идея, но теперь мы собираемся построить что-то важное для будущего, однако на это нужно время», — цитирует Почеттино Chelsea News.

После пяти туров АПЛ «Челси» с пятью очками занимает 14-е место в турнирной таблице.