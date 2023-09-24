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Евгений Ловчев: к Селихову по матчу с «Динамо» были вопросы, уж очень по-пижонски играет

Евгений Серафимович высказался об игре красно-белых.
24 сентября 2023 11:42
автор: Тимур Пацюк

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался об игре «Спартака» в матче с «Динамо» (1:0) в 9-м туре чемпионата России.

«Удивлён мнением некоторых экспертов, которые говорят, что игра была неинтересная. А на мой взгляд ни минуты не было скучно! Никаких автобусов, команды искали варианты в атаке, самоотдача была на уровне.

По первому тайму были вопросы к игре Селихову, уж очень легковесно и по-пижонски он играет. Александр получил травму, - как я понял, потянул мышцу. Вышедший на поле Максименко в нескольких эпизодах просто спас «Спартак» - «Динамо» было близко к голу и на гол точно наиграло», - написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Также эксперт отметил, что ему понравилась техника новичка «Динамо» Бителло, а у «Спартака» лучшим на поле был защитник Мартинс.

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