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Президент РПЛ Алаев выделил игру «Краснодара» на старте нынешнего сезона

«Быки» бросают вызов всем остальным командам РПЛ.
24 сентября 2023 11:45
автор: Виталий Стопин

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что на старте нынешнего сезона его больше всего удивил «Краснодар». Сейчас «быки» по потерянным очкам являются лидерами чемпионата России.

«Больше всего сейчас удивляет «Краснодар»! Честно говоря, я не ожидал от этой команды такой игры. «Краснодар» немного изменился. Мы привыкли видеть его немного другим. При новом главном тренере команда поменялась. Сейчас она абсолютно заслуженно занимает свою позицию в турнирной таблице. В том числе удивляет, что так надежно краснодарцы играют в обороне.

Кроме того, ни одна команда не выпадает из чемпионата. Это для меня главное открытие и главный плюс. Борьба идёт и вверху, и внизу. Это то, что мы ждали как болельщики», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» в восьми матчах набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На первом месте идут «Крылья Советов», уже успели провести свой матч 9-го тура и лишь по дополнительным показателям опережают подопечных Владимира Ивича.

источник: «Спорт-Экспресс»
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