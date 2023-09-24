ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Александр Мостовой: Бабич — топ. Не удивлён, что он усадил Джикию на скамейку

Срджан поиграл в Ла Лиге и португальский Примейре.
24 сентября 2023 12:02
автор: Тимур Пацюк

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой лестно отозвался об игре новичка «Спартака» Срджана Бабича. Серб перебрался в стан красно-белых из «Альмерии».

«Бабич — просто топ, я с самого начала сказал, что через пару матчей он будет основным защитником «Спартака». Так и случилось. Неудивительно, что Бабич усадил на скамейку Джикию. Для нашего чемпионата это очень солидное приобретение», — цитирует Мостового «РБ-Спорт».

В послужном списке Бабича также значатся «Воеводина», «Реал Сосьедад», «Црвена Звезда», «Фамаликан». За «Спартак» Срджан провёл уже три матча и забил два гола.

источник: «РБ-Спорт»
Xbox разместил креативную рекламу на стадионе «Лутона»
Самые удачливые получили бесплатную игру.
24.09.2023 12:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Рашфорд попал в аварию
Жизни и здоровью футболиста ничего не угрожает.
24.09.2023 12:45
Футбол
автор: Виталий Стопин
Матч сборных России и Кении состоится 16 октября в Турции
Матч сборных России и Кении состоится 16 октября в Турции
Команды встретятся на нейтральном поле.
24.09.2023 12:38
Футбол
автор: Виталий Стопин
Игрок «Интер Майами» Кремаски заявил, что его удивила скромность Месси
Аргентинец влюбляет в себя и в футбол жителей США.
24.09.2023 12:34
Футбол
автор: Виталий Стопин
Френки де Йонг выбыл на 5-7 недель из-за травмы
Игрок получил травму в матче с «Сельтой».
24.09.2023 12:22
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Он пришёл в уже готовый проект». Почеттино — о бывшем тренере «Челси» Тухеле
На старте сезона в АПЛ лондонский клуб одержал лишь одну победу.
24.09.2023 11:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Президент РПЛ Алаев выделил игру «Краснодара» на старте нынешнего сезона
«Быки» бросают вызов всем остальным командам РПЛ.
24.09.2023 11:45
Футбол
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.