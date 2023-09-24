Александр Мостовой: Бабич — топ. Не удивлён, что он усадил Джикию на скамейку

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой лестно отозвался об игре новичка «Спартака» Срджана Бабича. Серб перебрался в стан красно-белых из «Альмерии».

«Бабич — просто топ, я с самого начала сказал, что через пару матчей он будет основным защитником «Спартака». Так и случилось. Неудивительно, что Бабич усадил на скамейку Джикию. Для нашего чемпионата это очень солидное приобретение», — цитирует Мостового «РБ-Спорт».

В послужном списке Бабича также значатся «Воеводина», «Реал Сосьедад», «Црвена Звезда», «Фамаликан». За «Спартак» Срджан провёл уже три матча и забил два гола.