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Игрок «Интер Майами» Кремаски заявил, что его удивила скромность Месси

Аргентинец влюбляет в себя и в футбол жителей США.
24 сентября 2023 12:34
автор: Виталий Стопин

Полузащитник «Интер Майами» Бенха Кремаски поделился мнением о капитане американского клуба Лионеле Месси. 36-летний аргентинец переехал в МЛС в июле 2023 года.

«Трансфер Месси перевернул всё с ног на голову. Многие люди теперь смотрят МЛС только из-за одного футболиста. Невероятно, что в первые годы своей профессиональной карьеры я являюсь частью истории. Приятно иметь таких партнёров по команде. Я уверен, что мы будем расти и дальше. Но очевидно, что сейчас нам нужно продолжать усердно работать.

Месси не хочет, чтобы к нему относились по-другому, и это удивило меня больше всего. Он скромен, никогда не говорит и не делает ничего, чтобы показать, что он выше остальных. Все мы очень уважаем его. Мы уважаем человека, которым он является, а также то, что он сделал для нашего клуба, и то, насколько он скромен. Это больше всего удивляет меня в нём, а также в Бускетсе и Жорди Альбе», — приводит слова Кремаски Infobae.

Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента, заключив с «цаплями» контракт до 31 декабря 2025 года. В 12 матчах на его счету 11 забитых мячей и пять результативный передач. Он помог флоридцам завоевать Кубок лиг MLS + MX.

источник: Infobae
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