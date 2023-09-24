Матч сборных России и Кении состоится 16 октября в Турции

Товарищеский матч национальных команд России и Кении должен состояться 16 октября. Однако встреча пройдёт за пределами РФ.

Как сообщает «РБ Спорт», подопечные Валерия Карпина встретится с кенийцами на нейтральном поле — в Турции.

Ранее стало известно, что 12 октября сборная России встретится с национальной командой Камеруна. Сейчас пока нет точных договорённостей по месту проведения встречи с камерунцами, однако с высокой долей вероятности матч пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

В 2023 году сборная России провела уже пять товарищеских матчей. В марте россияне сыграли вничью с Ираном (1:1) и победили Ирак (2:0). А в сентября команда Карпина дважды сыграла с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а также не смогла победить Катар (1:1).