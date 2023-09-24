Нападающий «Манчестер Юнайтед» Рашфорд попал в аварию

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд накануне, 23 сентября, попал в автомобильную аварию. Случилось это после победы манкунианцев над «Бёрнли» (1:0) в матче 6-го туре АПЛ.

По информации британского таблоида The Sun, 25-летний англичанин, возвращаясь с тренировочного центра «МЮ», угодил в ДТП. В момент аварии Маркус был за рулём Rolls Royce стоимостью £ 700 тыс. Источник утверждает, что футболист был потрясён происшествием, однако не получил серьезных физических травм.

В нынешнем сезоне Маркус Рашфорд провёл в составе «Манчестер Юнайтед» шесть матчей во всех турнирах, забил один мяч и стал автором двух результативных передач.