Домашний стадион «Спартака» сменит название с 1 января

Название футбольного стадиона, на котором проводит домашние матчи московский «Спартак», будет изменено.

Как сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на гендиректора клуба Олега малышева, договор с брендом «Открытие банк» заканчивается ине будет продлен.

Отмечается, что 1 января стадион переименуют в «Лукойл Арену». Название совпадает с компанией-владельцем клуба.

«У меня есть данные. Мы вам скоро расскажем», - приводит «РБ-Спорт» слова Малышева.

«Спартак» занимает 4-е место в таблице чемпионата России. Накануне красно-белые обыграли дома «Динамо» (1:0).