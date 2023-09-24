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Домашний стадион «Спартака» сменит название с 1 января

Арену построили в 2014 году.
Домашний стадион «Спартака» сменит название с 1 января
24 сентября 2023 13:10
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Название футбольного стадиона, на котором проводит домашние матчи московский «Спартак», будет изменено.

Как сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на гендиректора клуба Олега малышева, договор с брендом «Открытие банк» заканчивается ине будет продлен.

Отмечается, что 1 января стадион переименуют в «Лукойл Арену». Название совпадает с компанией-владельцем клуба.

«У меня есть данные. Мы вам скоро расскажем», - приводит «РБ-Спорт» слова Малышева.

«Спартак» занимает 4-е место в таблице чемпионата России. Накануне красно-белые обыграли дома «Динамо» (1:0).

источник: «РБ-Спорт»
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