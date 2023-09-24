Домашний стадион «Спартака» сменит название с 1 января

Название футбольного стадиона, на котором проводит домашние матчи московский «Спартак», будет изменено.
Как сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на гендиректора клуба Олега малышева, договор с брендом «Открытие банк» заканчивается ине будет продлен.
Отмечается, что 1 января стадион переименуют в «Лукойл Арену». Название совпадает с компанией-владельцем клуба.
«У меня есть данные. Мы вам скоро расскажем», - приводит «РБ-Спорт» слова Малышева.
«Спартак» занимает 4-е место в таблице чемпионата России. Накануне красно-белые обыграли дома «Динамо» (1:0).
источник: «РБ-Спорт»