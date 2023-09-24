Ялтинский «Рубин» впервые отправился на матч Второй лиги через новые регионы России

Ялтинский «Рубин» впервые отправился на выездной матч Второй лиги Б группы 1 через новые регионы РФ. Крымский клуб накануне, 23 сентября, в Ростове-на-Дону встретились с местным СКА.

«Решение поехать через новые территории мы приняли всей командой. Дорога там теперь отличная, полотно очень хорошего качества и на сто километров короче, чем через Керченский мост.

Мы впервые поехали этим путём и совсем не пожалели — лично убедились в безопасности дороги и её прекрасном состоянии», — приводит слова президента клуба Кирилла Шапошникова «Матч ТВ».

Матч 11‑го тура между СКА и «Рубином» завершился победой крымчан со счётом 3:1.

Отметим, что в июле футболисты ялтинского «Рубина» стали первой командой из Крыма, которая отправилась на официальный выездной матч Второй лиги Б через Крымский мост.