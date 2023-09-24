Полузащитник «Крыльев» Салтыков прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны ЦСКА

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны ЦСКА. Он заявил, что на данный момент ему нет смысла куда‑то уходить из самарской команды, так как сейчас волжане очень хорошо выступают в РПЛ.

«Я сам как‑то абстрагируюсь от этого. Мне хочется выступать за «Крылья Советов» и приносить пользу команде. Ни о чем другом я сейчас не думаю. Всеми делами занимается мой агент, а я просто играю в футбол. Сейчас у «Крыльев Советов» дела идут очень хорошо, и мне нет смысла куда‑то уходить», — цитирует Салтыкова «Матч ТВ».

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, отвечая на вопрос про интерес к игроку со стороны ЦСКА, заявил, что самарский клуб не получал официальных обращений по Салтыкову, однако интерес к Никите со стороны других клубов действительно есть.

Никите Салтыкову в августе исполнилось 19 лет. Он перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе самарской команды 12 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.

Сейчас «Крылья Советов» возглавляют турнирную таблицу РПЛ.