ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Полузащитник «Крыльев» Салтыков прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны ЦСКА

Никита является одним из главных открытий нынешнего сезона РПЛ.
24 сентября 2023 13:44
автор: Виталий Стопин

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны ЦСКА. Он заявил, что на данный момент ему нет смысла куда‑то уходить из самарской команды, так как сейчас волжане очень хорошо выступают в РПЛ.

«Я сам как‑то абстрагируюсь от этого. Мне хочется выступать за «Крылья Советов» и приносить пользу команде. Ни о чем другом я сейчас не думаю. Всеми делами занимается мой агент, а я просто играю в футбол. Сейчас у «Крыльев Советов» дела идут очень хорошо, и мне нет смысла куда‑то уходить», — цитирует Салтыкова «Матч ТВ».

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, отвечая на вопрос про интерес к игроку со стороны ЦСКА, заявил, что самарский клуб не получал официальных обращений по Салтыкову, однако интерес к Никите со стороны других клубов действительно есть.

Никите Салтыкову в августе исполнилось 19 лет. Он перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе самарской команды 12 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.

Сейчас «Крылья Советов» возглавляют турнирную таблицу РПЛ.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Бубнов поделился эмоциями от победы «Спартака» в матче с «Динамо»
Красно-белые одержали важнейшую победу в дерби.
24.09.2023 14:10
Футбол
автор: Виталий Стопин
Российского арбитра Карасёва могут назначить на официальный матч под эгидой УЕФА до конца года
Российского арбитра Карасёва могут назначить на официальный матч под эгидой УЕФА до конца года
Ранее сообщалось, что организация может разрешить работать на играх делегатам и инспекторам из РФ.
24.09.2023 14:08
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Деограсия назвал причины беспроигрышной серии «Оренбурга»
24.09.2023 13:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
На Зимнем Кубке РПЛ планируют сыграть «Спартак» и «Ростов»
На Зимнем Кубке РПЛ планируют сыграть «Спартак» и «Ростов»
Турнир пройдёт в феврале.
24.09.2023 13:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Домашний стадион «Спартака» сменит название с 1 января
Домашний стадион «Спартака» сменит название с 1 января
Арену построили в 2014 году.
24.09.2023 13:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ялтинский «Рубин» впервые отправился на матч Второй лиги через новые регионы России
Крымчане вновь стали первопроходцами.
24.09.2023 13:08
Футбол
автор: Виталий Стопин
Романцев высказался о возможном вхождении в состав совета директоров «Лукойла»
Одна из крупнейших российских нефтяных компаний является спонсором красно-белых.
24.09.2023 13:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.