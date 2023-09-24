Деограсия назвал причины беспроигрышной серии «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился мнением об игре команды в последних матчах.

Напомним, специалист возглавил команду после отставки Иржи Ярошика. Под руководством Деограсии «Оренбург» провел в РПЛ три матча, в которых одержал две победы и один раз сыграл вничью.

«В первую очередь мы поработали над обороной, над тактикой в плане дисциплины, поработали индивидуально с некоторыми игроками, пообщались с ними. Постарались исправить ситуацию, и вот результат. Наш стиль — это не мяч контролировать, а стараться чаще доходить до ворот соперника. Если это поможет нам прийти к хорошему результату, то будем сегодня контролировать мяч», — приводит «Матч ТВ» слова Деограсии.

На данный момент «Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ, набрав 8 очков.