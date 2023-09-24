ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Деограсия назвал причины беспроигрышной серии «Оренбурга»

24 сентября 2023 13:57
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился мнением об игре команды в последних матчах.

Напомним, специалист возглавил команду после отставки Иржи Ярошика. Под руководством Деограсии «Оренбург» провел в РПЛ три матча, в которых одержал две победы и один раз сыграл вничью.

«В первую очередь мы поработали над обороной, над тактикой в плане дисциплины, поработали индивидуально с некоторыми игроками, пообщались с ними. Постарались исправить ситуацию, и вот результат. Наш стиль — это не мяч контролировать, а стараться чаще доходить до ворот соперника. Если это поможет нам прийти к хорошему результату, то будем сегодня контролировать мяч», — приводит «Матч ТВ» слова Деограсии.

На данный момент «Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ, набрав 8 очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Бубнов поделился эмоциями от победы «Спартака» в матче с «Динамо»
Красно-белые одержали важнейшую победу в дерби.
24.09.2023 14:10
Футбол
автор: Виталий Стопин
Российского арбитра Карасёва могут назначить на официальный матч под эгидой УЕФА до конца года
Российского арбитра Карасёва могут назначить на официальный матч под эгидой УЕФА до конца года
Ранее сообщалось, что организация может разрешить работать на играх делегатам и инспекторам из РФ.
24.09.2023 14:08
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
На Зимнем Кубке РПЛ планируют сыграть «Спартак» и «Ростов»
На Зимнем Кубке РПЛ планируют сыграть «Спартак» и «Ростов»
Турнир пройдёт в феврале.
24.09.2023 13:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Полузащитник «Крыльев» Салтыков прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны ЦСКА
Никита является одним из главных открытий нынешнего сезона РПЛ.
24.09.2023 13:44
Футбол
автор: Виталий Стопин
Домашний стадион «Спартака» сменит название с 1 января
Домашний стадион «Спартака» сменит название с 1 января
Арену построили в 2014 году.
24.09.2023 13:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ялтинский «Рубин» впервые отправился на матч Второй лиги через новые регионы России
Крымчане вновь стали первопроходцами.
24.09.2023 13:08
Футбол
автор: Виталий Стопин
Романцев высказался о возможном вхождении в состав совета директоров «Лукойла»
Одна из крупнейших российских нефтяных компаний является спонсором красно-белых.
24.09.2023 13:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.