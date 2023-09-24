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Бубнов поделился эмоциями от победы «Спартака» в матче с «Динамо»

Красно-белые одержали важнейшую победу в дерби.
24 сентября 2023 14:10
автор: Виталий Стопин

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался об итогах матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

«Если брать по моментам, то обе команды могли забивать намного больше — возможностей для этого было предостаточно. Однако вратари выручали, поэтому в итоге болельщики увидели всего один забитый мяч.

Уже на седьмой минуте «Спартак» получил шанс забить и сделал это. Безусловно, давать такую фору красно-белым было просто нельзя. Подопечные Абаскаля могли играть по счёту, а вот «Динамо» надо было отыгрываться, они раскрывались, а сопернику только это и надо было», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» накануне, 23 сентября, в домашнем матче 9-го тура РПЛ обыграл «Динамо» (1:0). Красно-белые за девять матчей набрали 16 очков и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре чемпионата страны подопечные Абаскаля 1 октября в Самаре встретятся с «Крыльями Советов».

источник: Sportbox.ru
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