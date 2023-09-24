Агент Барриоса заявил, что игрок не покинет «Зенит» зимой

Агент защитника «Зенита» Вильмара Барриоса рассказал о будущем колумбийца в клубе.

Напомним, что в конце августа объявил о продлении контракта с 29-летним футболистом до 2027 года.

«Незaвисимо от того, какие предложения по Вильмaру поступят зимой, мы не будем их рассматривать. Он хочeт выиграть еще один титул с «Зенитом». Уход Бaрриоса из клуба зимой абсолютно невозможен», — приводит Sport24 слова Луиса Фелипе Поссо.

В текущем сезоне Вилмар отдал одну голевую передачу в восьми матчах.