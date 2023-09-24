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«Это нормальная ситуация». Агент Джикии - о непопадании игрока в стартовый состав «Спартака»

Встречу с «Динамо» (1:0) в 9-м туре РПЛ 29-летний футболист провёл на скамейке.
24 сентября 2023 14:55
автор: Александр Поволоцкий

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии отреагировал на то, что игрок потерял место в стартовом составе красно-белых.

Отметим, что на позиции футболиста выступает Срджан Бабич.

«Сейчас такой период, что тренер отдает предпочтение другой паре центральных защитников. Посмотрим, что получится на дистанции и какой вывод будет из этого. Нормальная ситуация. Мы все привыкли, что Георгий — капитан и в старте, но сейчас такой период», - приводит Sport24 слова Вадима Шпиняева.

В нынешнем сезоне Георгий провёл 8 матчей и не отметился результативными действиями.

источник: Sport24.ru
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