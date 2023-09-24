«Пари НН» сравнял счёт в концовке первого тайма матча 9-го тура РПЛ с «Оренбургом»

24 сентября в Нижнем Новгороде на одноимённой арене проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между местным «Пари НН» и «Оренбургом». После первого тайма счёт ничейный — 1:1.

Счёи был откры на 28-й минуте матча, когда полузащитник южноуральцев Иван Башич сделал пас на правый фланг, форвард Химми Марин выполнил подачу на дальний угол вратарской, куда набежал защитник Матиас Перес и ударом головой вколотил мяч в ближний угол ворот хозяев поля.



Но под самый занавес нижегородцы сравняли счёт — капитан команды Кирилл Гоцук после углового пробил головой, голкипер «Оренбурга» Николай Сысуев отразил мяч перед собой, а нападающий «Пари НН» Зе Турбо первым успел на отскок и добил мяч в пустые ворота.

«Пари НН» после 8 туров имеет в своём активе 11 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с восемью очками идёт на 11-м месте.

В прошлом сезоне РПЛ «Оренбург» дважды победил «Пари НН»: 2:0 — в гостях и 1:0 — дома.